İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 başvuru tarihleri ve şartları: Kimler başvurabilecek, açık öğretim öğrencileri dahil mi?

İşkur Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin çalışma hayatını yakından tanımasına ve kişisel bütçelerini desteklemesine yönelik bir programdır. Devlet üniversitelerindeki örgün eğitim öğrencilerine hitap eden program için 2026-2027 dönemi başvuru ekranı takip ediliyor. Adaylar, başvuruların yapılacağı sistemleri ve aranan katılım kriterlerini öğrenmek istiyor.

İşkur Gençlik Programı başvurularının ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Kampüs içi ve dönemsel program başvuruları çoğunlukla akademik takvimin başladığı Ekim ve Kasım aylarında veya yıl içinde açılan projeler doğrultusunda duyuruluyor. Öğrenciler, güncel ilanları İŞKUR Gençlik Platformu adresi ile İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden takip edebiliyor.

Programdan yararlanabilecek gruplar belirlenmiş durumda. Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitim alan aktif öğrenciler programa katılabilecek. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamayacak.

Başvuru şartları şöyle sıralanıyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıl içinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5'inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, hane gelir şartını sağlamak, Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak ve yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak. Ayrıca açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak, kaydı dondurulmuş veya pasif durumda bulunmamak gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi