Okullarda TYP Güvenlik Personeli Başvuruları Başladı: İŞKUR İlanları ve Şartlar

Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullarda görevlendirilecek TYP kapsamındaki güvenlik personeli için başvuru süreci gündemde. İŞKUR il ve ilçe bazında ilan yayımlıyor; adaylar başvuru tarihlerini, şartları ve başvuru yöntemlerini araştırıyor.

Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılabiliyor. Bazı programlarda ise başvurular ilgili kurum veya okul üzerinden alınabiliyor. Adaylar ilanları e-Devlet, İŞKUR e-Şube ve ALO 170 ile kontrol edebiliyor. Programlar illerin ihtiyaçlarına göre farklı tarihlerde yayımlanıyor.

Genel şartlar şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, 5510 sayılı Kanun kapsamında belirtilen sigortalılık şartlarına aykırı durum bulunmaması, emekli veya malullük aylığı almıyor olmak ve örgün eğitimde öğrenci olmamak. Açık öğretim öğrencileri bu kapsamın dışında tutulabiliyor. Adayların ilandaki güncel şartları ve başvuru tarihlerini kontrol etmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi