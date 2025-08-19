İSKİ Baraj doluluk oranları! Bugün İstanbul'daki baraj doluluk oranı kaç?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulardan biri olan İSKİ baraj doluluk oranları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Özellikle yaz aylarının kurak geçmesiyle birlikte İSKİ baraj doluluk oranları gündemdeki yerini koruyor. Peki, son verilere göre İstanbul'daki barajlarda su seviyesi ne durumda?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) tarafından paylaşılan İSKİ baraj doluluk oranları her gün güncelleniyor ve resmi internet sitesinde kamuoyuna sunuluyor. Bu oranlar, hem günlük su tüketimi hem de yaklaşan mevsim geçişleri açısından belirleyici rol oynuyor. Vatandaşlar, su kullanımını planlamak için İSKİ baraj doluluk oranları verilerine sık sık başvuruyor. Peki, Bugün İstanbul'daki baraj doluluk oranı kaç?

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Ağustos 2025 tarihinde ortalama baraj doluluk oranı yüzde 45,6 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un genel su rezervinin kritik seviyelere yaklaştığını gösteriyor.

İkinci grafikte ise 5 Ağustos 2025 – 18 Ağustos 2025 tarihleri arasındaki son 14 günlük değişim dikkat çekiyor. Bu zaman dilimi içinde doluluk oranlarında istikrarlı bir düşüş olduğu görülüyor. 5 Ağustos'ta yaklaşık %49 seviyelerinde olan doluluk oranı, gün gün azalarak 18 Ağustos'ta %45,6'ya kadar geriledi.

19 AĞUSTOS BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM NE?

18 Ağustos 2025 verilerine göre İSKİ baraj doluluk oranları, son iki hafta içinde yaklaşık yüzde 3,5 oranında azaldı. Ortalama %45,6 doluluk seviyesi, İstanbul gibi büyük bir metropol için dikkatle izlenmesi gereken bir seviye olarak öne çıkıyor. Bu veriler, suyun bilinçli kullanımının ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

