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İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını güncelledi. 24 Ağustos tarihinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç olduğu merak ediliyor. İSKİ'nin verilerine göre, barajlardaki su seviyesi son durum hakkında bilgi verildi.

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul'a aşırı sıcaklar nedeniyle buharlaşmanın etkisi ve yağışsız geçen günlerin ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün azalıyor. 24 Ağustos İstanbul barajlarında son durum nedir ve güncel baraj doluluk oranı sık sık araştırılıyor. İstanbul'daki baraj doluluk oranı nedir? Detaylar haberimizdedir...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

24 Ağustos 2024 günü itibarıyla Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı yüzde 49.13 seviyesindedir.

İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

Alibey: %15

Büyükçekmece: %48

Darlık: %53

Elmalı: %57

Istrancalar: %28

Kazandere: %16

Pabuçdere: %29

Sazlıdere: %51

Terkos: %63

Ömerli: %49

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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