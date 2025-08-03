İSKİ baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç? 3 Ağustos İstanbul barajlarında su seviyesi düştü mü?

"3 Ağustos İstanbul barajlarında doluluk oranları yüzde kaç?" sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İSKİ'nin resmi verilerine göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı %51,89 olarak açıklandı. Bu rakam, son 14 günlük düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyor. Peki İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ne durumda? İşte güncel doluluk verileri ve analizler…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından 3 Ağustos 2025 saat 09:21:44 itibarıyla paylaşılan verilere göre, İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı %51,89 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yaz sıcaklarının etkisiyle bir önceki haftaya kıyasla düşüş göstermeye devam ediyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

İSKİ'nin yayımladığı son 14 günlük doluluk oranları grafiğine göre, 21 Temmuz – 3 Ağustos 2025 tarihleri arasında İstanbul'daki barajlarda düzenli bir azalma gözlemleniyor:

21 Temmuz 2025 tarihinde doluluk oranı yaklaşık %57 seviyelerindeyken,

3 Ağustos 2025 itibarıyla bu oran %51,89'a kadar geriledi.

Bu tablo, sıcaklıkların etkisiyle artan buharlaşma ve su tüketimi sonucu baraj seviyelerinde belirgin bir azalmaya işaret ediyor. Veriler, İstanbul'un su rezervlerinin istikrarlı şekilde azaldığını ve su tasarrufunun her zamankinden daha önemli hale geldiğini gösteriyor.