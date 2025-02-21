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İSKİ Baraj doluluk oranı 2025 | 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum nedir?

İSKİ Baraj doluluk oranı 2025 | 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum nedir?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan baraj doluluk oranlarına göre, İstanbul barajlarındaki su seviyesi 21 Şubat itibariyle ne durumda? İstanbul ve Ankara'nın su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları...

İstanbul ve Ankara'daki baraj doluluk oranları merak ediliyor! 21 Şubat 2025 itibarıyla İSKİ ve ASKİ baraj doluluk oranları güncellendi. Özellikle kış aylarında beklenen yağışların yetersiz kalması, barajlardaki su seviyesini doğrudan etkiledi. Peki, İstanbul ve Ankara'da baraj doluluk oranı ne kadar? İşte güncel veriler!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NEDİR?

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı %35,42 olarak kaydedilmiştir. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,25'lik bir azalmayı göstermektedir.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 Şubat 2025 Cuma günkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ Baraj doluluk oranı 2025 | 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

GÜNCEL (ASKİ) ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, güncel baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İSKİ Baraj doluluk oranı 2025 | 21 Şubat İstanbul barajlarında son durum nedir?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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