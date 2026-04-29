İskenderun’da suç operasyonu: Aranan şüpheliler yakalandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kapkaç, kaçak bahis ve çocuk istismarı suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi, çok sayıda kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında İskenderun’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Farklı suçlardan aranan şüphelilerin yakalandığı operasyon, kentte kamu güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KAPKAÇ VE KAÇAK BAHİS OPERASYONUNDA ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İskenderun Modernevler Mahallesi’nde meydana gelen kapkaç olayının şüphelileri M.H. ve A.G. ile birlikte, kaçak bahis organizasyonu yürüttüğü ve yaklaşık 800 bin TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen M.M.Ç. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı elektronik materyallere de el konulurken, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öte yandan yürütülen çalışmalar kapsamında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O. da İskenderun’da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Hüseyin Zorkun

Dilşad Özcan
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
TOKİ İstanbul kurasında '7 haneli numara' iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi

"7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Fener taraftarı kahrolacak! Tedesco'ya talip çıktı bile

Beklenen oldu!