İskenderun’da satırlı saldırı dehşeti: 3 kişi yaralandı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesi’nde yaşanan olayda, satırla saldırıya geçen bir şahıs mahallede korku dolu anlar yaşattı. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen M.S., farklı noktalarda karşılaştığı kişilere rastgele saldırarak üç kişiyi yaraladı. Olay, ilçe genelinde büyük paniğe neden oldu.

SALDIRGAN RASTGELE HEDEF SEÇTİ

Şüpheli ilk olarak bir lokantada esnaf A.İ.’ye saldırarak ağır yaraladı. Ardından bölgeden uzaklaşan saldırgan, bir taksi şoförünü ve ATM’den para çeken bir vatandaşı daha hedef aldı. Kısa süre içinde üç ayrı noktada gerçekleşen saldırılar, vatandaşlar arasında büyük korkuya yol açtı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, saldırganın daha önce kasten yaralama ve uyuşturucu suçları başta olmak üzere 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı belirlendi. Ağır yaralanan esnafın tedavisinin sürdüğü, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Haber: Hüseyin Zorkun