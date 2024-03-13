İskender Yıldırım kimdir? CHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan Adayı İskender Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkan adayı ise İskender Yıldırım. İskender Yıldırım kimdir? İskender Yıldırım nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İSKENDER YILDIRIM KİMDİR?

1978 yılında Gölbaşı'nda doğan ve bütün eğitim hayatını memleketinde tamamlayan İskender Yıldırım halen Gölbaşı'nda yaşamaktadır. Evlidir ve iki çocuk babasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzun yıllar hizmet etmiş bir ailenin çocuğu olarak yetişen İskender Yıldırım parti disiplinini benimseyen, devletine saygılı ve toplumun değerlerine önem veren bir kişiliğe sahiptir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.