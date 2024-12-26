Şarkıcı Yaşar İpek'in muhabir kardeşi 42 yaşındaki Işık İpek, evinde ölü bulundu. Bu haberin ardından birçok kişi, Işık İpek'in hayatını araştırmaya başladı. Işık İpek'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

IŞIK İPEK KİMDİR?

Şarkıcı Yaşar İpek'in muhabir kardeşi 42 yaşındaki Işık İpek evinde ölü bulundu. İpek'in ölüm haberini Magazin Gazetecileri Derneği sosyal medya hesabından duyurdu.

IŞIK İPEK ÖLDÜ MÜ?

İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda ''Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' cümleleri yer aldı.

Eylem İpek Şafak kardeşinin vefatı ardından yaptığı paylaşımda; "Ciğerim gitti, canım gitti. Beni paramparça ettin gittin. Ben artık sen yoksun nasıl yaşarım... Ah benim kalbim, iyi niyetlim, benim biricik abim, babam dert ortağım, arkadaşım, sırdaşım. Bıraktın beni böyle sensiz, nefes alamıyorum." dedi.

Şarkıcı Derya Uluğ "Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız" şeklinde dile getirdi.

Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.