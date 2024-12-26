Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli?

Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Işık İpek, sadece meslek hayatında değil, aynı zamanda ailesiyle de tanınan bir isimdi. Şarkıcı Yaşar İpek'in kardeşi olan Işık İpek, özel hayatında sakin bir yaşam sürüyordu. Yaşar İpek ve ailesi, bu ani kayıp karşısında büyük bir üzüntü yaşıyor. Peki, Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Şarkıcı Yaşar İpek'in muhabir kardeşi 42 yaşındaki Işık İpek, evinde ölü bulundu. Bu haberin ardından birçok kişi, Işık İpek'in hayatını araştırmaya başladı. Işık İpek'in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Işık İpek kimdir? Işık İpek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

IŞIK İPEK KİMDİR?

Şarkıcı Yaşar İpek'in muhabir kardeşi 42 yaşındaki Işık İpek evinde ölü bulundu. İpek'in ölüm haberini Magazin Gazetecileri Derneği sosyal medya hesabından duyurdu.

IŞIK İPEK ÖLDÜ MÜ?

İpek Ailesi tarafından yayımlanan yazıda ''Acı kaybımız, Işık İpek... Canımız Işık'ımızı ani bir şekilde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 26 Aralık 2024 Perşembe günü Zincirli Kuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı'na defnedilecektir.'' cümleleri yer aldı.

Eylem İpek Şafak kardeşinin vefatı ardından yaptığı paylaşımda; "Ciğerim gitti, canım gitti. Beni paramparça ettin gittin. Ben artık sen yoksun nasıl yaşarım... Ah benim kalbim, iyi niyetlim, benim biricik abim, babam dert ortağım, arkadaşım, sırdaşım. Bıraktın beni böyle sensiz, nefes alamıyorum." dedi.

Şarkıcı Derya Uluğ "Melek gibi biriydi Işık. Şimdi gerçekten melek oldu... Mekânın cennet olsun kardeşim. Seni hep çok güzel hatırlayacağız" şeklinde dile getirdi.

Mahsun Kırmızıgül ise "Ah Işık ah... Sen ne güzel bir insandın. Güler yüzlü, içten ve candan biriydin. Nur içinde uyu kardeşim. Senin ölüm haberinle derinden sarsıldım. Sevgili Yaşar İpek kardeşimin can kardeşi olan Işık'ın kederli ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Suriye'de 3 şehri yangın yerine çeviren tehlikeli söylenti
img

"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
img

Vay vatandaşın haline! Asgari ücret zammı sonrası korkulan oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Bu toplu mezardan sadece onların cesedi çıktı
İkinci el araçlarda zorunlu trafik sigortası dönemi
İkinci el araç alacaklar dikkat! Artık zorunlu oldu
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın

Son Dakika Haberleri

Çanakkale okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Adıyaman okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Adıyaman Valiliği)? Malatya okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Malatya Valiliği)? 19.19 saat anlamı nedir? 19 19 saat aşk anlamı 2025! Perşembe hangi diziler var? 26 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Wolverhampton Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolverhampton Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.