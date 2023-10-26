İşaya'nın kehaneti nedir? İşaya'nın İsrail kehaneti ne, Yeşaya kehanetleri neler?

İsrail Başbakanı Netenyahu bugün yaptığı açıklamada "Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. İşaya'nın kehanetini gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, İşaya'nın kehaneti nedir? İşaya'nın İsrail kehaneti ne, kehanetleri neler? İşte detaylar!

İşaya'nın kehaneti nedir? İsrail Başbakanı Netenyahu bugün yaptığı açıklamada "Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. İşaya'nın kehanetini gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, İşaya'nın kehaneti nedir? İşaya'nın İsrail kehaneti ne, kehanetleri neler? Detaylar!

İŞAYA'NIN KEHANETLERİ

Yeşaya (İşaya) Kitabı, Eski Ahit'in bir kitabıdır ve İncil'in bir parçasıdır. Yeşaya'nın Kutsal Kitap'ta yer alan kehanetlerinden birçok farklı konuda bahsedilir. İşaya Kitabı, Yeşaya'nın yaşadığı dönemdeki pek çok olayı ve insanı ele alırken, aynı zamanda İsrail'in ve Yahudi halkının geleceği hakkında pek çok kehanette bulunur. İşaya'nın kehanetlerinden bazıları şunlardır:

Mesih'in Gelişi: İşaya, Mesih'in (İsa) geleceğini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu, hizmeti ve ölümünü öngörür.

İşaya, Mesih'in (İsa) geleceğini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu, hizmeti ve ölümünü öngörür. İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarihi boyunca karşılaşacakları sıkıntılardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve onları topraklarına geri getireceğini kehanet eder.

İşaya, İsrail halkının tarihi boyunca karşılaşacakları sıkıntılardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve onları topraklarına geri getireceğini kehanet eder. Adalet ve Doğruluk: İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yollarını izlemeye çağırır.

İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yollarını izlemeye çağırır. İnsanlık ve Yaradılış : İşaya, yaratılışın ve insanlığın önemini ele alır ve Tanrı'nın yaratılmışlarına olan sevgisini yansıtır.

İşaya Kitabı, Eski Ahit'te önemli bir peygamberlik metni olarak kabul edilir ve pek çok Hristiyan ve Yahudi inancına etki etmiştir. İşaya'nın kehanetleri hem tarihsel hem de teolojik açıdan büyük öneme sahiptir.