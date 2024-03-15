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İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli?

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İsa Akkaya kimdir? CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya kaç yaşında, nereli? CHP'nin Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan Adayı İsa Akkaya hakkında merak edilenler gündemde. Akkaya'nın yaşına ve nereli olduğuna dair bilgiler araştırılıyor. İsa Akkaya'nın politik kariyeri ve kişisel bilgileri hakkında detaylı bilgi almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Eskişehir Günyüzü Belediye Başkan adayı ise İsa Akkaya. İsa Akkaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

İSA AKKAYA KİMDİR?

İsa Akkaya, 1976 yılında Günyüzü'nün Gümüşkonak mahallesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gümüşkonak'ta tamamladıktan sonra lise eğitimini Sivrihisar Meslek Lisesi'nde başarıyla tamamladı. Siyasi kariyerine 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde adım atan Akkaya, partisi içinde çeşitli görevlerde bulunarak deneyim kazandı. Bu süreçte elde ettiği deneyimlerin son halkası Günyüzü CHP İlçe Başkanlığı oldu.

İsa Akkaya'nın siyasi arenadaki başarılarına ek olarak, çiftçi kimliğiyle de bilinir. Evli olan Akkaya, üç çocuk babasıdır. Bu kişisel ve siyasi özellikleriyle Günyüzü'nde önemli bir figür haline geldi. İsa Akkaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Günyüzü Belediye Başkan adaylığıyla da dikkat çekiyor.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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