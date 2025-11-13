İrlanda Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) İrlanda Portekiz maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İrlanda Portekiz nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen İrlanda Portekiz maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

İRLANDA - PORTEKİZ NEREDE İZLENİR?

İrlanda Portekiz maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İrlanda Portekiz maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İrlanda Portekiz maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz.

Grup F kapsamında oynanan bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin resmi maç takvimi içinde yer alıyor. Grupta Portekiz, İrlanda, Macaristan ve Ermenistan bulunuyor. Bu mücadele, turnuvaya doğrudan katılım yolunda belirleyici maçlardan biri olarak görülüyor.

Portekiz şu ana kadar grupta başarılı sonuçlar alarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Oynadığı dört maç sonunda üç galibiyet ve bir beraberlik elde etmiş durumda; toplamda 10 puana sahip.

İrlanda ise grupta daha geride yer alıyor ve şu ana kadar topladığı puan 4. Bu nedenle fikstürde kalan her karşılaşma, özellikle de bu maç, sıralamadaki konumu açısından büyük önem taşıyor.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

İrlanda Portekiz maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İrlanda Portekiz maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İrlanda Portekiz maçı bu akşam saat 22.45 itibariyle başlayacak.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İrlanda Portekiz maçı Dublin'da, Aviva Stadyumu'nda oynanacak.