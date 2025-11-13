Haberler

İrlanda Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) İrlanda Portekiz maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İrlanda Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) İrlanda Portekiz maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İrlanda Portekiz canlı yayın ile şifresiz ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen İrlanda Portekiz maçı canlı izle araştırması yapıyor. İrlanda Portekiz maçı canlı yayın nereden izlenir merak ediliyor. Peki, İrlanda Portekiz hangi kanalda, canlı şifresiz link var mı? İrlanda Portekiz maçı donmadan kesintisiz HD reklamsız maç izle, hangi kanal veriyor? İşte maça dair detaylar!

İrlanda Portekiz nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen İrlanda Portekiz maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

İRLANDA - PORTEKİZ NEREDE İZLENİR?

İrlanda Portekiz maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan İrlanda Portekiz maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında İrlanda Portekiz maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

İrlanda Portekiz CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) İrlanda Portekiz maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Grup F kapsamında oynanan bu karşılaşma, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin resmi maç takvimi içinde yer alıyor. Grupta Portekiz, İrlanda, Macaristan ve Ermenistan bulunuyor. Bu mücadele, turnuvaya doğrudan katılım yolunda belirleyici maçlardan biri olarak görülüyor.

Portekiz şu ana kadar grupta başarılı sonuçlar alarak liderlik koltuğunda yer alıyor. Oynadığı dört maç sonunda üç galibiyet ve bir beraberlik elde etmiş durumda; toplamda 10 puana sahip.

İrlanda ise grupta daha geride yer alıyor ve şu ana kadar topladığı puan 4. Bu nedenle fikstürde kalan her karşılaşma, özellikle de bu maç, sıralamadaki konumu açısından büyük önem taşıyor.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI CANLI İZLE

İrlanda Portekiz maçını Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İrlanda Portekiz maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İrlanda Portekiz maçı bu akşam saat 22.45 itibariyle başlayacak.

İRLANDA PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İrlanda Portekiz maçı Dublin'da, Aviva Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
20 şehidimizin naaşı Türkiye'ye getirildi

Gürcistan'daki faciada yeni gelişme! Uçak Ankara'ya indi
20 şehidimizin acısını yaşarken, Yunanistan'dan skandal paylaşım

20 şehidimizin acısını yaşarken, komşu ülkeden skandal paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.