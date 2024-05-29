İrfan Değirmenci hangi kanalda? İrfan Değirmenci nerede, hangi platformda sunuculuk yapıyor?

İrfan Değirmenci hangi kanalda? Sorusu, son zamanlarda sevenleri ve takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte olan konular arasında yer alıyordu. İrfan Değirmenci, 31 Mart'taki yerel seçimlerinde adaylığını açıklamış ve gözleri üzerine çekmişti. Peki, İrfan Değirmenci hangi kanalda? İrfan Değirmenci nerede, hangi platformda sunuculuk yapıyor?

İRFAN DEĞİRMENCİ HANGİ KANALDA?

İrfan Değirmenci, en son 14 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Kahve Molası" adlı programıyla YouTube kanalında yayına başladığını duyurdu. Buna göre İrfan Değirmenci kariyerine "Kahve Molası" adlı programıyla YouTube kanalından devam etmektedir.

İRFAN DEĞİRMENCİ HANGİ KANALLARDA YER ALDI?

Şubat 2017'de Kanal D'deki işine son verilmesinin ardından, gerekçe olarak anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu vereceğini Twitter üzerinden açıklaması gösterildi. Eylül - Aralık 2018 tarihleri arasında YouTube kanalı Babala TV'de "İrfanı Hür" adıyla program yaptı.

Daha sonra Halk TV'de "İrfan Değirmenci ile Halk Ana Haber Bülteni"ni sundu. 3 Nisan 2023'te Halk TV'den ayrılarak Türkiye İşçi Partisi (TİP) İzmir milletvekili adayı oldu. 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde TİP İzmir 2. Bölgeden aday oldu, ancak seçilemedi. 3 Temmuz 2023 tarihinde tekrar Halk TV'ye döndü ve akşam ana haberleri sunmaya devam etti.

10 Şubat 2024'te Belediye seçimleri için Halk TV'den ayrıldı ve 14 Şubat 2024'te TİP Çankaya Belediye Başkanı adayı oldu, fakat seçilemedi. Son olarak, 14 Mayıs 2024 tarihinde sosyal medya hesabından "Kahve Molası" adlı programıyla YouTube kanalında yayına başladığını açıkladı.