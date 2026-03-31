İran kritik aşamayı geçti! Hürmüz'den yılda 100 milyar dolardan fazla gelir elde edilecek

İran, küresel enerji ticaretinin en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda oyunun kurallarını değiştirecek bir adım attı. Mecliste önemli bir aşamayı geçen yasa tasarısıyla birlikte, boğazdan geçen gemilerden resmi olarak geçiş ücreti alınmasının önü açılırken, yıllık 100 milyar doları aşabilecek gelir hedefi dikkat çekti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA YENİ DÖNEM

Fars Haber Ajansı’na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine ilişkin yasa tasarısını onayladı. Küresel petrol ve LNG taşımacılığının kalbi olarak görülen boğazda bu düzenleme, sadece İran’ı değil dünya ekonomisini de doğrudan ilgilendiriyor.

GEÇİŞ ÜCRETLERİ RESMİ HALE GELİYOR

Tasarıda en dikkat çeken başlık, boğazdan geçen gemilerden alınacak geçiş ücretlerinin resmi bir çerçeveye bağlanması oldu. Ücretlerin İran’ın ulusal para birimi riyal üzerinden tahsil edilmesi planlanırken, daha önce bazı gemilerden 2 milyon dolara kadar ücret alındığı açıklaması bu düzenlemenin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi.

ABD VE İSRAİL’E KISITLAMA

Yasa tasarısı yalnızca ekonomik değil, siyasi sonuçlar da doğuracak maddeler içeriyor. Taslakta ABD ve İsrail’e geçiş yasağı getirilmesi, ayrıca İran’a yaptırım uygulayan ülkelere kısıtlamalar getirilmesi öngörülüyor. Bu durum, Hürmüz Boğazı’nı doğrudan jeopolitik bir baskı aracına dönüştürebilir.

İRAN’IN KONTROLÜ GÜÇLENİYOR

Düzenleme kapsamında İran’ın boğaz üzerindeki egemenlik rolünün artırılması, silahlı kuvvetlerin yetkilerinin genişletilmesi ve deniz güvenliğinin yeniden yapılandırılması planlanıyor. Umman ile hukuki iş birliğinin geliştirilmesi de tasarıda yer alan başlıklar arasında bulunuyor.

YASALAŞIRSA DÜNYA TİCARETİ SARSILABİLİR

Tasarı henüz yasalaşma sürecini tamamlamadı. Meclis Genel Kurulu, ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Cumhurbaşkanı onayı gerekiyor. Ancak yürürlüğe girmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın ücretli ve şartlı bir geçiş koridoruna dönüşmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre bu durum, petrol ve LNG fiyatlarında sert dalgalanmalara, deniz taşımacılığında maliyet artışına ve küresel ticaret zincirinde aksamalara yol açabilir. Aynı zamanda bölgedeki askeri gerilimi tırmandırarak Hürmüz’ü doğrudan bir kriz hattına dönüştürebilir.