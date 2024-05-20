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İran'ın başkenti neresidir? İran hangi kıtada yer alır? İran'ın resmi dili nedir?

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İran hangi kıtada yer alıyor ve başkenti neresi olduğu araştırılırken İran'ın resmi dili nedir merak ediliyor. İran hangi bölgede yer alır ve İran'ın başkenti neresidir sorularına yanıt aranıyor. Peki, İran hangi kıtada yer alır? İran'ın resmi dili nedir?

İran'ın coğrafi konumu, başkenti ve resmi dili hakkında merak edilenler araştırılıyor. İran'ın hangi kıtada yer aldığı, başkentinin neresi olduğu ve resmi dilinin ne olduğu konuları gündemde. İran'ın yer aldığı bölge ve başkenti ile ilgili sorulara yanıtlar aranıyor. İran'ın resmi dili de merak konusu. İran'ın başkenti neresidir? İran hangi kıtada yer alır? İran'ın resmi dili nedir? Detaylar haberimizdedir...

İRAN'IN BAŞKENTİ NERESİDİR?

İran'ın başkenti Tahran'dır.

Tahran, ülkenin en büyük kenti ve aynı zamanda İran'ın siyasi, ekonomik, kültürel ve ticari merkezidir. Bu şehir, Elburz Dağları'nın eteklerinde yer alır ve tarihi, 200 yılı aşkın bir süre önceye dayanır. Tahran, yaklaşık 8.7 milyonluk nüfusuyla, İran'ın en kalabalık şehri olma özelliğini taşır.

İran'ın başkenti neresidir? İran hangi kıtada yer alır? İran'ın resmi dili nedir?

İRAN HANGİ KITADA YER ALIR?

İran, Asya kıtasında yer alır. Coğrafi olarak, İran, Batı Asya'nın güneydoğusunda konumlanmıştır. Bu stratejik konum, İran'ı hem tarihi hem de modern dönemlerde önemli bir ülke haline getirmiştir. Ülkenin doğusunda Afganistan ve Pakistan, batısında Irak ve Türkiye, kuzeyinde Azerbaycan, Ermenistan ve Hazar Denizi, güneyinde ise Umman ve Basra Körfezi bulunmaktadır. Bu geniş ve çeşitli sınırlar, İran'a farklı kültürel ve ticari etkileşimler sunar.

İran'ın başkenti neresidir? İran hangi kıtada yer alır? İran'ın resmi dili nedir?

İRAN'IN RESMİ DİLİ NEDİR?

İran'ın resmi dili Farsçadır. Farsça, İran'ın kültürel, siyasi ve ekonomik hayatında merkezi bir rol oynayan bir dildir. Bu dil, İran'ın tarihine, kültürüne ve günlük yaşamına derinlemesine nüfuz etmiştir. Farsça, Hint-Avrupa dil ailesine ait olup, dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır. İran dışında Afganistan ve Tacikistan gibi ülkelerde de Farsça konuşulmaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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