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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl?

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopter kaza yaptı. Peki, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İşte son durum!

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopter kaza yaptı. Peki, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? Son durum haberimizde...

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ'NİN HELİKOPTERİ Mİ DÜŞTÜ?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyundaki helikopterlerden biri kaza yaptı. Reisi'nin taşındığı helikopterin zorunlu iniş yapması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi.

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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