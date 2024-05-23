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İran Cumhurbaşkanı Reisi cenazesi ne zaman? İbrahim Reisi ne zaman defnedilecek?

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İran Cumhurbaşkanı Reisi cenazesi ne zaman? İbrahim Reisi ne zaman defnedilecek? İran'ın Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze tarihi hakkında bilgi arayışı devam ediyor.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek olan Reisi'nin cenaze töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi cenazesi ne zaman? İbrahim Reisi ne zaman defnedilecek? İşte ayrıntılar...

İBRAHİM REİSİ NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasının ardından 3 gün sürecek cenaze törenlerinde bugün son gün. İranlılar İbrahim Reisi'yi bugün son yolculuğuna uğurlayacak. Reisi, doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek.

İran Cumhurbaşkanı Reisi cenazesi ne zaman? İbrahim Reisi ne zaman defnedilecek?

VEDA TÖRENİNE ON BİNLER KATILDI

Tebriz'de başlayan törenin ikinci durağı olan başkent Tahran'daki tören ise dün gerçekleşti. On binlerce kişi, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için düzenlenen veda törenine katıldı. Cenaze namazını dini lider Ayetullah Hamaney kıldırdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'yi temsilen Tahran'da taziye merasimine katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi cenazesi ne zaman? İbrahim Reisi ne zaman defnedilecek?

AĞITLAR YAKARAK GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Başkentteki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde düzenlenen törende, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri de yer aldı. Törene Reisi ve beraberindeki 7 kişinin cenazeleri de getirildi. Cumhurbaşkanlarına veda eden Tahranlılar ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi cenazesi ne zaman? İbrahim Reisi ne zaman defnedilecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin taziye törenine katılmak için Tahran'a gitti. Devlet ve hükümet başkanları ile bakanların katıldığı törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor. İran'ın en kutsal kenti Meşhed'de düzenlenecek törenin ardından Reisi'nin cenazesi burada defnedilecek. İran'ın merhum Dışişleri Bakanı "Hüseyin Emir Abdullahiyan" içinse Tahran'daki Dışişleri Bakanlığında cenaze töreni yapılacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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