Star TV'de yayınlanan Ip Man filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Ip Man filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Ip Man filminin konusu nedir? Ip Man oyuncu kadrosu! Ip Man kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...

Ip Man, yapımcılığını ve yönetmenliğini Wilson Yip'in üstlendiği 2008 yapımı Hong Kong filmidir. Filmin başrollerinde Donnie Yen, Simon Yam ve Yu Xing rol almaktadır.Güçlü oyuncu kadrosuna sahip Ip Man filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Ip Man filminin konusu nedir? Ip Man oyuncu kadrosu! Ip Man kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

IP MAN OYUNCU KADROSU!

Donnie Yen Ip Man

Simon Yam Zhou Qing Quan

Yu Xing Master Zealot Lin

Chen Zhi Hui Master Liao

Ka Tung Lam Li Zhao

Hiroyuki Ikeuchi Miura

Siu-wong Fan Jin Shan Zhao

You-nam Wong Shao Dan Yuan

Lynn Hung Zhang Yong Cheng

IP MAN KONUSU NE?

Yip-Man, otuzlarında Foshan şehrinde dövüş sanatlarıyla uğraşan kendi öğrencileri olan saygın bir Wing Chun ustasıdır. Bunlar, Japonya ile savaşın sona erdirme tehdidinin olduğu refah zamanlardır. Çin'in Japon işgali ile Yip-Man halkının onurunu savunmak zorunda kalacaktır.