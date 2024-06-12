IOS 18 hangi telefonlara gelecek? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Eski iPhone modellerinin desteklenmeye devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu. Ancak, genellikle Apple, en azından birkaç nesil önceki iPhone'ları desteklemeye devam eder, böylece daha eski telefonları kullanan kullanıcılar da yeni özelliklerden yararlanabilir. Peki, IOS 18 hangi telefonlara gelecek? IOS 18 hangi modellerde, telefonlarda kullanılabilecek?

IOS 18 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması beklenmekte olan ios 18 güncellemesini alacak olan telefonlar şu şekilde;

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)