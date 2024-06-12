IOS 18 hangi telefonlara gelecek? IOS 18 hangi modellerde, telefonlarda kullanılabilecek?
Apple'ın yazılım mühendisleri, kullanıcı deneyimini daha da geliştirmek için çeşitli yenilikler getirecekler. Peki, IOS 18 hangi telefonlara gelecek? IOS 18 hangi modellerde, telefonlarda kullanılabilecek?dellere kadar birçok iPhone modeline sunulacak.
IOS 18 hangi telefonlara gelecek? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Eski iPhone modellerinin desteklenmeye devam edip etmeyeceği büyük bir merak konusu. Ancak, genellikle Apple, en azından birkaç nesil önceki iPhone'ları desteklemeye devam eder, böylece daha eski telefonları kullanan kullanıcılar da yeni özelliklerden yararlanabilir. Peki, IOS 18 hangi telefonlara gelecek? IOS 18 hangi modellerde, telefonlarda kullanılabilecek?
IOS 18 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?
Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması beklenmekte olan ios 18 güncellemesini alacak olan telefonlar şu şekilde;
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)