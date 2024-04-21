İOKBS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı mı? Bursluluk Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 yılında gerçekleştirilecek olan İOKBS bursluluk sınavının tarihi merak ediliyor. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilgi arayan öğrenciler ve veliler için bekleyiş sürüyor. Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İOKBS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bursluluk sınavı soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarih henüz paylaşılmadı. Ancak 22 Nisan gününe kadar erişime sunulması bekleniyor. Öğrenciler, soru ve cevaplara meb.gov.tr adresinden veya odsgm.meb.gov.tr adresinden cevap ulaşabilecek.

İOKBS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 21 Nisan günü saat 10:00'da başladı. Sınav ortaokul için 100, lise için ise 120 dakika sürdü.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 17 Mayıs günü öğrencilere sunulacak.

İOKBS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!