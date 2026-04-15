İnternette sorun mu var, sosyal medya çöktü mü, Instagram çöktü mü, Tiktok çöktü mü?

Instagram başta olmak üzere bazı sosyal medya uygulamalarında yaşanan erişim problemleri, kullanıcıları “Instagram çöktü mü?” ve “Sosyal medya neden açılmıyor?” sorularına yönlendirdi. Downdetector benzeri platformlara yansıyan şikayetler, kısa süreli kesinti iddialarını güçlendirirken, konu hakkında resmi açıklama olup olmadığı da merak ediliyor.

İNTERNETTE GENEL ERİŞİM SORUNU VAR MI?

Son saatlerde bazı kullanıcılar internette yavaşlama ve sosyal medya platformlarına erişimde gecikme yaşandığını bildiriyor. Özellikle “İnternette sorun mu var, sosyal medya çöktü mü?” sorusu gündemde yer alırken, farklı bölgelerden benzer şikayetler geliyor. Buna rağmen genel internet erişiminin normal şekilde devam ettiği görülüyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? KULLANICILAR NE YAŞIYOR?

Instagram kullanıcıları zaman zaman akış yenilenmeme, hikâyelerin yüklenmemesi ve mesaj gönderiminde gecikme gibi problemler yaşadıklarını ifade ediyor. Ancak platform genelinde büyük çaplı ve küresel bir çökme olduğuna dair net bir bulgu bulunmuyor. Sorunların bölgesel veya geçici bağlantı kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.

TIKTOK ERİŞİM SORUNU VAR MI?

TikTok tarafında da bazı kullanıcılar benzer şekilde video yüklenmeme ve akışta donma problemleri bildirse de, platformun genel olarak erişilebilir olduğu görülüyor. Yaşanan sorunların büyük ölçüde anlık yoğunluk ya da internet bağlantısı kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDA SON DURUM

Genel tabloya bakıldığında sosyal medya platformlarının tamamen çöktüğü bir durum söz konusu değil. Instagram, TikTok ve diğer uygulamalara erişim çoğu kullanıcı için normal şekilde devam ederken, yalnızca bazı bölgelerde yavaşlama ve bağlantı problemleri rapor ediliyor.