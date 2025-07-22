İnternet neden yok, internet ne zaman gelecek 22 Temmuz Çarşamba?

İnternet neden yok, internet ne zaman gelecek 22 Temmuz Çarşamba?
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22 Temmuz Çarşamba günü kullanıcılar, "internette sorun mu var?", "neden bu kadar yavaş?" gibi şikayetleri dile getiriyor. Peki, İnternet neden yok, internet ne zaman gelecek 22 Temmuz Çarşamba?

22 Temmuz 2025 Çarşamba akşamı itibarıyla milyonlarca internet kullanıcısı, birçok web sitesi ve uygulamada yaşanan yavaşlık ve erişim sorunları nedeniyle "internet neden çalışmıyor?", "internet yok mu?" gibi soruların cevabını aramaya başladı. Peki, İnternet neden yok, internet ne zaman gelecek 22 Temmuz Çarşamba?

YAŞANAN SORUNLAR

22 Temmuz akşam saatlerinde kullanıcılar, "internette sorun mu var?", "neden bu kadar yavaş?" gibi şikayetleri dile getiriyor. Anlaşılan o ki, hem genel internet erişiminde hem de belirli platformlarda ciddi performans düşüşü mevcut.

SOSYAL MEDYA VE YOUTUBE ERİŞİM SORUNLARI

YouTube'a girişte sorun yaşayan kullanıcıların raporları üzerine platformun çöküp çökmeyeceği tartışmaya açıldı. Hem mobil hem masaüstü uygulamalarda erişim problemleri yaşanırken, genel internet yavaşlığı da platforma girişte ek güçlükler oluşturuyor.

Hata raporu:

İnternet neden yok, internet ne zaman gelecek 22 Temmuz Çarşamba?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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