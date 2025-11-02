Haberler

İnternet neden yavaşladı, Türk Telekom çöktü mü, sorun mu var 2 Kasım Pazar?

İnternet neden yavaşladı, Türk Telekom çöktü mü, sorun mu var 2 Kasım Pazar?
Güncelleme:
Türk Telekom kullanıcılarının yaşadığı erişim sorunları sonrası şirketin hizmetlerinde bir aksaklık olup olmadığı merak konusu oldu. İnternet neden yavaşladı, Türk Telekom çöktü mü, sorun mu var 2 Kasım Pazar?

Türk Telekom hizmetlerinde yaşanan bağlantı problemleri sonrası gözler operatöre çevrildi. Kullanıcıların sosyal medya üzerinden art arda yaptığı paylaşımlar, " Türk Telekom'da sorun mu var?" sorusunu gündeme taşıdı.İnternet neden yavaşladı, Türk Telekom çöktü mü, sorun mu var 2 Kasım Pazar?

TÜRK TELEKOM ÇÖKTÜ MÜ?

Akşam saatlerinde Türk Telekom kullanıcıları,internet hizmetlerinde yaşadıkları erişim sıkıntıları nedeniyle sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getirmeye başladı. "Türk Telekom çöktü mü?" sorusu gündem oldu.

İşte hata raporu:

İnternet neden yavaşladı, Türk Telekom çöktü mü, sorun mu var 2 Kasım Pazar?

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

Türk Telekom, Türkiye'nin en köklü telekomünikasyon şirketlerinden biridir. 1995 yılında kurulan şirket, sabit hat, mobil iletişim, internet ve dijital televizyon gibi birçok alanda hizmet vermektedir. Türkiye genelinde geniş bir altyapı ağına sahip olan Türk Telekom, fiber internet ve 5G teknolojilerine yaptığı yatırımlarla dijital dönüşüm sürecine öncülük etmektedir. Ayrıca bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik yenilikçi çözümler sunarak ülkenin iletişim altyapısının gelişimine katkı sağlamaktadır.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
