İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü?

Turkcell, Türk Telekom internet çekmiyor! 23 Ekim tarihinde Turkcell ve Türk Telekom'un internet hizmetlerinde kullanıcılar yavaşlama yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar, internete erişimde zorluklar çekti ve bu durum 'İnternet çöktü mü?' sorularını beraberinde getirdi. Peki, Türk Telekom internet çekmiyor son dakika çöktü mü? İşte İnternete ne oldu, neden çekmiyor? Detaylar haberimizde!

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları internete erişimde sorun yaşıyor. İnternete yaşanan erişim sorunu Ankara'daki patlama sonrası erişim engeli iddiaları nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Terör saldırısının ardından, özellikle sosyal medya platformlarında video ve görüntülerin yayılmasını engellemek için erişim kısıtlamaları getirildiği iddia ediliyor. Bant genişliğinin daraltılması uygulamasının devreye girdiği ve bu sebeple YouTube'a erişimde sorunlar yaşandığı düşünülüyor.

Açıklamalar geldikçe paylaşacağız...