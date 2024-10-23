Üye Girişi
Haberler

İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü?

İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Ekim tarihinde Turkcell ve Türk Telekom'un internet hizmetlerinde kullanıcılar yavaşlama yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar, internete erişimde zorluklar çekti ve bu durum 'İnternet çöktü mü?' sorularını beraberinde getirdi. Peki, Türk Telekom internet çekmiyor son dakika çöktü mü? İşte İnternete ne oldu, neden çekmiyor? Detaylar...

Turkcell, Türk Telekom internet çekmiyor! 23 Ekim tarihinde Turkcell ve Türk Telekom'un internet hizmetlerinde kullanıcılar yavaşlama yaşadıklarını belirtti. Kullanıcılar, internete erişimde zorluklar çekti ve bu durum 'İnternet çöktü mü?' sorularını beraberinde getirdi. Peki, Türk Telekom internet çekmiyor son dakika çöktü mü? İşte İnternete ne oldu, neden çekmiyor? Detaylar haberimizde!

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları internete erişimde sorun yaşıyor. İnternete yaşanan erişim sorunu Ankara'daki patlama sonrası erişim engeli iddiaları nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

Terör saldırısının ardından, özellikle sosyal medya platformlarında video ve görüntülerin yayılmasını engellemek için erişim kısıtlamaları getirildiği iddia ediliyor. Bant genişliğinin daraltılması uygulamasının devreye girdiği ve bu sebeple YouTube'a erişimde sorunlar yaşandığı düşünülüyor.

İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü?

İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü?

Açıklamalar geldikçe paylaşacağız...

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Haberler.com Özel Türk Telekom Soğuk Haber Teknoloji Instagram Turkcell 3-sayfa Telekom YouTube Twitter Son Dakika

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Maalesef şehit sayımız 5 oldu

 Milli Savunma Bakanı Güler: Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı veriyoruz ama akıllanmıyorlar

İşte hain saldırının arkasındaki terör örgütü

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama
TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme

Hain saldırı sonrası sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
500

Yorumlar (1)

Se Wang Lord:

Bilgi dışarı sızmasın diye sosyal medya uygulamalarına kısıtlanmasını anlıyorum fakat neden haber kanallarına hiçbir kısıtlama getirilmiyor? Sonuçta bilgi sadece sosyal medya uygulamaları ile yayılan bir şey değil!

10
1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu? Çarşamba günü dizileri hangileri? Okullar tatil mi 24 Ekim Perşembe? SON DAKİKA! İnternet yavaşladı mı, internet neden yavaş? Ankara'da yarın okullar tatil mi? SON DAKİKA! 24 Ekim okullar tatil mi? Show TV yayın akışı 23 Ekim! Sandık Kokusu günü mü değişti, yeni bölüm ne zaman? Diziler iptal mi, neden yok? 23 Ekim diziler yeni bölüm yok mu? Çarşamba hangi diziler var? 23 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler İnternet neden yok, internet yok mu 23 Ekim Çarşamba? İnternete ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.