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INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

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Instagram yasağı kalktı mı? Instagram erişimi açıldı mı? Instagram niye kapatıldı? Instagram engeli kalktı mı ve erişim yasağıyla ilgili merak edilenler gündemde. Instagram ne zaman açılacak, yasağın kalkıp kalkmadığı konusu kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Instagram'ın durumu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Instagram saat kaçta açılıyor? Instagram engeli kalktı mı?

Instagram engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak ve Instagram uygulamasına saat kaçta girilebileceği hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bilgi verdi. Instagram yasağı kalktı mı ve Instagram bugün açılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram engeli kalktı mı? Detaylar haberimizdedir...

INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını açıkladı.

INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'la ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, META yetkililerinin Türkiye'ni,n şartlarını kabul ettiğini, erişim engelinin saat 21.30 itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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