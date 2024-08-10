INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI? Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak?

Instagram engeli kalktı mı, ne zaman kalkacak ve Instagram uygulamasına saat kaçta girilebileceği hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bilgi verdi. Instagram yasağı kalktı mı ve Instagram bugün açılıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Instagram açıldı mı, ne zaman açılacak? Instagram engeli kalktı mı? Detaylar haberimizdedir...

INSTAGRAM YASAĞI KALKTI MI?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, Instagram'a erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını açıkladı.

INSTAGRAM AÇILIYOR MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'la ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, META yetkililerinin Türkiye'ni,n şartlarını kabul ettiğini, erişim engelinin saat 21.30 itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."