İnstagram şekilli yazı yazma ve instagram bio font değiştirme yolları araştırılıyor. Milyonlarca kullanıcısı ile sosyal medya platformu İnstagram en popüler mobil sosyal paylaşım uygulamaları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. İnstagram'a kayıtlı kullanıcıların biyografi kısımlarına yazdıkları sözleri şekilli yazabilme yollarını araştırması gündem konusu oldu. Peki, İnstagram şekilli yazı yazma nasıl yapılır? İnstagram bio yazı tipi nasıl değiştirilir? İnstagram bio font şekilli yazma yöntemi haberimizde...

İNSTAGRAM ŞEKİLLİ YAZI YAZMA NASIL YAPILIR?

İnstagram'da şekilli yazı yazmak için birkaç site size bu konuda yardımcı olacaktır. Örneğin; igfonts.io isimli site üzerinden önce yazı metninizi yazıp daha sonra aşağıda çıkan yazı fontlarından istediğinizi kopyalayarak instagram biyografinize yapıştırabilirsiniz. Gelin bir örnekle gösterelim:

Ek olarak diğer popüler font oluşturma siteleri şunlardır:

Fonts for Instagram

Mesletters

Font Generator

Instagram Fonts

IGFonts

Bu sitelerin yanı sıra arama motoru Google'dan instagram şekilli yazma ve instagram bio font şeklinde aratmalar yaparak diğer instagram şekilli yazma ve biyografi font değiştirme sitelerini deneyimleyebilirsiniz.

İNSTAGRAM PROFİLİME NASIL BİYOGRAFİ EKLERİM?

Profilinize en fazla 150 karakter içeren bir biyografi yazabilirsiniz. Herkesin biyografinizi görebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.

Biyografinizi düzenlemek için:

Profilinize gitmek için profil simgesine veya sağ alttaki profil resminize dokunun.

Ekranın üst kısmında Profili düzenle'ye ve Biyografi'ye dokunun.

Biyografinizi yazın ve URL'yi internet sitenize ekleyin.

Bitti'ye (iPhone) veya onay simgesine (Android) dokunun.

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