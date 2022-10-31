En büyük sosyal medya platformları arasında gelen İnstagram için kullanıcılar, İnstagram sahibi kimdir? Instagram kimin, kime ait? Instagram'ı kim kurdu? İnstagram ne kadara, kaç yılında ve kaç milyar dolara satıldı? sorularının cevaplarını merak ediyorlar. Peki, İnstagram kimin? İnstagram'ın sahibi Mark Zuckerberg mi? İnstagram M. Zuckerberg'in mi? İşte detaylar...

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. İnstagram sahibi kimdir? Instagram kimin, kime ait? Instagram'ı kim kurdu? İnstagram ne kadara, kaç yılında ve kaç milyar dolara satıldı?

INSTAGRAM NE ZAMAN, KİME, NE KADARA SATILDI?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Uygulama, kullanıcıların medya yüklemesine izin verir. Medyalar filtrelerle, Hashtag'ler ve coğrafi etiketleme ile düzenlenebilir. Gönderiler herkese açık olarak veya önceden onaylanmış takipçilerle paylaşılabilir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların içeriğine etiketlere ve konumlara göre göz atabilir ve trend olan içeriği görüntüleyebilir. Kullanıcılar, içeriklerini kişisel bir beslemeye eklemek için fotoğrafları beğenebilir ve diğer kullanıcıları takip edebilir. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dâhil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkânı tanımıştır. Instagram başlangıçta yalnızca içeriğin 640 piksel ile kare (1:1) en boy oranında çerçeve oranına izin vererek ayırt edildi. 2015 yılında bu kısıtlamalar 1080 piksele yükseltilerek hafifletildi. Servis ayrıca mesajlaşma özellikleri, tek bir gönderiye birden fazla resim veya video ekleme yeteneği ve 'hikâye' özelliği ekledi. Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. 6 Eylül 2012'de Instagram ile Facebook arasındaki anlaşma, 300 milyon dolarlık nakit satın alma fiyatı ve 23 milyon hisse senedi ile resmen kapandı.

Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın Eylül 2017 itibarıyla 800 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. 20 Haziran 2018'de San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın 1 milyar kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı ve yeni nesil televizyon IGTV tanıtıldı.

INSTAGRAM'IN SAHİBİ KİMDİR? İNSTAGRAM KİMİN?

2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Instagram'ın şuanki sahibi Facebook (Mark Zuckerberg) 'dur.

İnstagram, Facebook ve Whatsapp 3 platformun da sahibi Mark Zuckerberg'dür.