INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK, DÜZELDİ Mİ? Bakan Uraloğlu tarih verdi!

Instagram açılıyor mu ve Instagram bugün açılacak mı sorularına yanıt aranıyor. Instagram neden kapandı ve Instagram'a erişim engeli ne zaman kaldırılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Instagram ne zaman açılacak? Instagram düzeldi mi? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ NEDEN GETİRİLDİ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesinin ardından attığı taziye mesajlarının Instagram tarafından yayından kaldırılması üzerine BTK popüler sosyal medya platformuna erişim engeli getirmişti.

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Cuma gününden bu yana erişime kapalı olan Instagram'ın açılması içinse bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün saat 13.00'da Instagram yetkilileriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan Uraloğlu şunları kaydetti; "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz."

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

TÜRKİYE'DE INSTAGRAM KAÇ KİŞİ KULLANIYOR?

Instagram aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcısıyla Facebook ve YouTube'un arından dünya genelinde en fazla kullanılan platform. Türkiye 57,1 milyon kullanıcısıyla, dünyada en fazla instagram kullanan beşinci ülke.

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