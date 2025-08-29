Instagram çöktü mü? 29 Ağustos Cuma Instagram neden açılmıyor?

"Instagram çöktü mü?" sorusunun yanı sıra, "29 Ağustos Instagram neden açılmıyor?" ifadesi de Google'da en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kullanıcılar, hem mobil hem de masaüstü uygulamasına erişimde sorun yaşadıklarını dile getirirken, problemin neden kaynaklandığına dair kesin bilgi edinmeye çalışıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde uygulama izleme platformları, 29 Ağustos 2025 itibarıyla Instagram sunucularında büyük çaplı bir kesinti yaşanmadığını açıkladı. Daha önce 14 ve 20 Temmuz tarihlerinde kısa süreli erişim problemleri rapor edilmiş olsa da, 29 Ağustos'ta böyle yaygın bir arıza bildirilmedi.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Instagram, milyonlarca kullanıcının gündemi takip ettiği, içerik paylaştığı ve sosyal etkileşimde bulunduğu önemli bir platform haline geldi. Ancak zaman zaman yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar uygulamaya erişimde zorluk yaşayabiliyor. Bu tür durumlarda hesaplara giriş yapılamamakta, içerikler güncellenememekte veya paylaşımlar gerçekleştirilememektedir. 29 Ağustos Cuma günü de benzer bir erişim problemi yaşandığı tahmin edilmekte ve sorunun nedenleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

İNSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da yaşanan olası erişim problemleri sonrası pek çok kullanıcı, platforma neden giriş yapamadığını araştırıyor. Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Sorun, bazı kullanıcıların internet bağlantılarından kaynaklanabileceği gibi, daha geniş çaplı teknik bir arızadan da kaynaklanabilir. Ancak kullanıcı geri bildirimleri ve mevcut veriler incelendiğinde, 29 Ağustos Cuma itibarıyla Instagram'da genel bir sistemsel sorun tespit edilmemiştir.