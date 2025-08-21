Instagram çöktü mü sorusu ile birlikte, "21 Ağustos Instagram neden açılmıyor?" sorusu da Google'da en çok aratılan konular arasına girdi. Kullanıcılar, uygulamanın hem mobil hem de masaüstü versiyonuna erişemediklerini belirtirken, sorunun kaynağına dair net bilgi arayışına girdi. Peki, Instagram çöktü mü? 21 Ağustos Instagram neden açılmıyor, sorun ne?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram çöktü mü sorusuna yanıt arayan kullanıcılar, öncelikle kendi bağlantılarını kontrol etmeli. Zira bugün (21 Ağustos 2025) itibarıyla global çapta bir Instagram kesintisi raporlanmış değil. Çeşitli kaynaklardan alınan verilere göre, Outage Report ve IsDown gibi siteler Instagram'ın aktif olarak çalıştığını gösteriyor.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor. Instagram neden açılmıyor diyorsanız, bu sorunun nedeni çoğunlukla lokal ağ problemleri, uygulama güncelleme eksikliği ya da cihaz kaynaklı sorunlar olabilir. Özellikle Android kullanıcıları için önbellek temizliği ve uygulamayı yeniden başlatmak gibi adımlar bu tarz sorunları çözebilir.