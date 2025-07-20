Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar uygulamaya erişimde sorun yaşadığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte akıllara "Instagram çöktü mü 20 Temmuz?", "Instagram neden açılmıyor?" gibi sorular geldi. Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmakta zorlandıklarını ve bazı içeriklerin yüklenmediğini bildiriyor. Özellikle akışın yenilenmemesi, hikayelerin açılmaması ve mesajlara erişim sorunu, "Instagram çöktü mü 20 Temmuz?" sorusunu sosyal medyada trend hâline getirdi. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, genel kullanıcılar için aktif durumda. Ancak uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcıların yaşadığı durumlar çoğunlukla bireysel teknik sorunlar kaynaklıdır.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor