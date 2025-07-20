Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı platformlardan biri olan Instagram, 20 Temmuz 2025 tarihinde yeniden gündeme geldi. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor? İşte detaylar...

Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar uygulamaya erişimde sorun yaşadığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte akıllara "Instagram çöktü mü 20 Temmuz?", "Instagram neden açılmıyor?" gibi sorular geldi. Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmakta zorlandıklarını ve bazı içeriklerin yüklenmediğini bildiriyor. Özellikle akışın yenilenmemesi, hikayelerin açılmaması ve mesajlara erişim sorunu, "Instagram çöktü mü 20 Temmuz?" sorusunu sosyal medyada trend hâline getirdi. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram, genel kullanıcılar için aktif durumda. Ancak uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcıların yaşadığı durumlar çoğunlukla bireysel teknik sorunlar kaynaklıdır.

Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi

Çirkin provokasyon! Bayrak yakma girişimini Rum polisi engelledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?

Yeni dönemde kabinede olabilir! İşte oturacağı konuşulan koltuk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.