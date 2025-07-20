Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?
Sosyal medya kullanıcılarının en çok kullandığı platformlardan biri olan Instagram, 20 Temmuz 2025 tarihinde yeniden gündeme geldi. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor? İşte detaylar...
Sabah saatlerinden itibaren bazı kullanıcılar uygulamaya erişimde sorun yaşadığını belirtti. Bu gelişmeyle birlikte akıllara "Instagram çöktü mü 20 Temmuz?", "Instagram neden açılmıyor?" gibi sorular geldi. Kullanıcılar, Instagram'a giriş yapmakta zorlandıklarını ve bazı içeriklerin yüklenmediğini bildiriyor. Özellikle akışın yenilenmemesi, hikayelerin açılmaması ve mesajlara erişim sorunu, "Instagram çöktü mü 20 Temmuz?" sorusunu sosyal medyada trend hâline getirdi. Peki, Instagram çöktü mü? 20 Temmuz Instagram neden açılmıyor?
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Instagram, genel kullanıcılar için aktif durumda. Ancak uygulamaya erişim sağlayamayan kullanıcıların yaşadığı durumlar çoğunlukla bireysel teknik sorunlar kaynaklıdır.
INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?
Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor