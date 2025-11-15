Instagram çöktü mü? 15 Kasım Cumartesi Instagram neden açılmıyor?

15 Kasım Cumartesi sabahı Instagram kullanıcıları, platformda bir dizi teknik aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, paylaşımlara erişimde yaşanan problemler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları paylaşımlarla duyururken, sorunun nedeni ve ne kadar yaygın olduğu merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

15 Kasım Cumartesi sabahı Instagram kullanıcıları, platformda çeşitli erişim sorunlarıyla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılamaması ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi problemler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden alınan verilere göre, yaşanan aksaklık tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmıyor; bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun kısa süre içinde normale döneceğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.