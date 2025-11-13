Haberler

Instagram çöktü mü? 13 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? 13 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Instagram kullanıcıları, platformda çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların açılmaması, paylaşımlara erişimde yaşanan aksaklıklar ve sayfa yenileme problemleri, kullanıcılar arasında kısa süreli şaşkınlığa yol açtı ve sosyal medyada geniş şekilde tartışıldı. Peki, Instagram çöktü mü? 13 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

13 Kasım Perşembe sabahı Instagram kullanıcıları, platformda beklenmedik aksaklıklarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi ile paylaşımlara erişimde yaşanan sorunlar, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar yaşadıkları problemi paylaşımlarla duyururken, sorunun boyutu ve nedeni merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

13 Kasım Perşembe sabahı Instagram kullanıcıları, platforma erişimde çeşitli sorunlarla karşılaştı. Fotoğraf ve videoların yüklenmemesi, hikayelerin açılamaması ve ana sayfanın yenilenmemesi gibi problemler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar arasında "Instagram çöktü mü?" sorusu yoğun şekilde tartışıldı.

Instagram çöktü mü? 13 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİŞ YAPILAMIYOR?

Uluslararası dijital izleme servislerinden elde edilen verilere göre, yaşanan aksaklık tamamen küresel bir çökmeden kaynaklanmıyor; bazı bölgelerdeki bağlantı sorunları problemi tetikledi. Sabah saatlerinde artan veri trafiği ve bölgesel internet altyapısındaki geçici aksaklıklar, kullanıcıların uygulamaya erişimini zorlaştırdı. Instagram teknik ekipleri, sorunu gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Instagram çöktü mü? 13 Kasım Perşembe Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM SORUNU NE ZAMAN DÜZELİR?

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle yoğun trafik veya bölgesel bağlantı sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor. Instagram yetkilileri, problemin geçici olduğunu ve platformun normale dönmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kullanıcılara uygulamayı güncelleme, cihazı yeniden başlatma ve internet bağlantısını kontrol etme gibi basit önlemler öneriliyor. Teknik ekipler, Instagram'ın en kısa sürede tam kapasiteyle çalışmasını sağlamak için süreci yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

23 ilde dev operasyon! 2 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

Helal olsun sana! Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.