Instagram'a VPN ile girmek güvenli mi? VPN kullanmak suç mu, yasak mı cezası var mı?

Instagram'a VPN ile girmek güvenli mi? Türkiye'de 2 Ağustos sabahı BTK tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından, kullanıcılar VPN kullanarak bu engeli aşmaya çalışıyor. Instagram'a VPN ile nasıl girilir? Instagram'a VPN ile girmek güvenli mi, suç mu, yasak mı? Detaylar haberimizdedir…

INSTAGRAM'A VPN İLE GİRMEK GÜVENLİ Mİ?

Uzmanlar, ücretsiz VPN kullanımının internet trafiğinin izlenmesi ve kişisel bilgilerin çalınması riskini artırabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, "VPN ile bağlantının en büyük riski, internet trafiğinin izlenmesidir. Bu durum, ziyaret ettiğiniz sitelerin, şifrelerinizin ve kişisel bilgilerinizin ele geçirilmesine yol açabilir. İnternet geçmişiniz sızdırılabilir ve veri sızıntıları ciddi mali kayıplara neden olabilir" uyarısında bulundu.

Buna ek olarak, bazı yazılımların içinde gizlenmiş VPN'lerin, kullanıcı verilerini toplayarak reklam verenlere sattığı ve illegal yollarla kullandığı ifade ediliyor. Bu durum, internet bankacılığı ve e-Devlet gibi kritik platformlara erişimde büyük riskler oluşturuyor. VPN açık olduğunda kişisel bilgilerinizin çalınma riski de yüksek.

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VPN KULLANIMININ RİSKLERİ NELER?

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, VPN kullanmanın risklerini dört maddede sıraladı:

Gizlilik Sorunları: Ücretsiz veya güvenilir olmayan VPN sağlayıcıları, verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

Güvenlik Açığı: Kötü amaçlı yazılımlar içeren VPN uygulamaları, cihazınıza bulaşarak verilerinizi çalabilir.

Yavaş Bağlantı: Bazı VPN'ler internet bağlantınızı yavaşlatarak Instagram deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Hukuki Sorunlar: Bazı ülkelerde VPN kullanımı yasal sınırlamalara tabi olabilir.

Verilerin ele geçirilmesi için gizli servisler arasında büyük yarış var.