Haberler

İnfial yaratan olay sonrası açıklama geldi: CHP'li belediyenin yetki alanında

İnfial yaratan olay sonrası açıklama geldi: CHP'li belediyenin yetki alanında Haber Videosunu İzle
İnfial yaratan olay sonrası açıklama geldi: CHP'li belediyenin yetki alanında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, köpekten kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisine otobüs çarpması olayına ilişkin yaptığı açıklamada, olayın CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında yaşandığını açıkladı. Açıklamada, "Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması doğrudan ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır" denildi.

  • Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Cennet Nesibe Gül, başıboş köpeğin saldırısından kaçarken halk otobüsüne çarpılarak yaralandı.
  • Trabzon Büyükşehir Belediyesi, olayın CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında yaşandığını açıkladı.
  • Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması doğrudan ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır.

Trabzon'da geçtiğimiz gün Değirmendere Mahallesi'nde cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğramıştı.

Gül, köpekten kaçmak isterken yola atlamış, o sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarpmıştı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenmiş, Gül ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

OLAYA TEPKİ YAĞDI

Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilmişti. Yaşanan olaya tepki yapmış, özellikle belediye ekipleri tepkilerin odağına yerleşmişti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA VAR

İnfial yaratan olay sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.Açıklama olayın CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında yaşandığını açıkladı. Açıklamada, "Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması doğrudan ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır" denildi.

Kaynak: Haberler.com
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu