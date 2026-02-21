İnfial yaratan olay sonrası açıklama geldi: CHP'li belediyenin yetki alanında
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, köpekten kaçarken yola atlayan üniversite öğrencisine otobüs çarpması olayına ilişkin yaptığı açıklamada, olayın CHP'li Ortahisar Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanında yaşandığını açıkladı. Açıklamada, "Sahipsiz hayvanların toplanması ve bakımevine ulaştırılması doğrudan ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır" denildi.
- Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Cennet Nesibe Gül, başıboş köpeğin saldırısından kaçarken halk otobüsüne çarpılarak yaralandı.
Trabzon'da geçtiğimiz gün Değirmendere Mahallesi'nde cadde üzerinden kaldığı yurda giden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül, kaldırımdaki başıboş köpeğin saldırısına uğramıştı.
Gül, köpekten kaçmak isterken yola atlamış, o sırada yoldan geçen halk otobüsü, Gül'e çarpmıştı. Gül, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenmiş, Gül ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
OLAYA TEPKİ YAĞDI
Ameliyata alınan Gül'ün iç organlarında hasar meydana geldiği ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğunu öğrenilmişti. Yaşanan olaya tepki yapmış, özellikle belediye ekipleri tepkilerin odağına yerleşmişti.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA VAR
