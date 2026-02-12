Haberler

İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

TikTok’ta “Çağlaca” adıyla bilinen fenomen, açtığı canlı yayında oğluyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle “Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin” diyerek çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi; yayındaki bir erkeğin bu çağrıya tepki göstermesiyle görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

  • TikTok fenomeni 'Çağlaca', canlı yayında oğlunun devlet korumasına alınmasını talep etti.
  • Yayında bulunan bir erkek, kadının canlı yayın açmasına tepki gösterdi.
  • Sosyal medyada, görüntü altına 'Anne olmak ehliyete tabi olmalı' gibi yorumlar yapıldı.

Sosyal medyada "Çağlaca" adıyla tanınan TikTok fenomeni, açtığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Fenomen isim, oğluyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle "Artık baş edemiyorum, devlet baş etsin" diyerek çocuğunun devlet korumasına alınmasını talep etti.

YANINDAKİ ŞAHIS TEPKİ GÖSTERDİ

Yayında bulunan bir erkek ise kadının canlı yayın açmasına tepki gösterdi. Söz konusu kişi, "Sen kime derdini anlatıyorsun? Bana anlatman lazım, sen oturmuşsun oraya" ifadelerini kullandı.

"ANNE OLMAK EHLİYETE TABİ OLMALI"

Tartışma yaratan görüntünün altına "Bunları ünlü yapan kesim, eserleriniz ile gurur duymalısınız", "Anne olmak ehliyete tabi olmalı, nokta", "Ucuzluğa bak", "Oğlum gerçekten bu anneden kaç kurtul" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah Nesri:

arkadaki vatandaş pezosımı?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Bir Taktok soytarısı daha.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

