İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber

İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
Güncelleme:
Seyircinin yoğun ısrarı üzerine 3. sezonla ekranlara geri dönen Kanal D'nin fenomen dizisi İnci Taneleri için final kararı aldı. Reytinglerde başarılı olmasına rağmen İnci Taneleri 5 bölüm sonra yani 51. bölümde final yapacak.

  • Dizi 51. bölümüyle final yaparak yayın hayatını sonlandıracak.
  • Dizinin final yapmasına rağmen reyting listelerinde başarılı olduğu belirtildi.
  • Dizinin senaristliğini ve başrolünü Yılmaz Erdoğan üstlendi.

Kanal D'nin izleyici talebi üzerine 3. sezonuyla devam eden fenomen dizisi İnci Taneleri için yolun sonu göründü. Başrolünü ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği yapım, reyting listelerindeki başarısına rağmen sürpriz bir kararla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

51. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi, önümüzdeki 5 bölümün ardından 51. bölümüyle final yaparak yayın hayatını noktalayacak. Hikayenin nasıl bir sonla biteceği merak konusu olurken, dizinin sadık takipçileri sosyal medyada veda kararına yönelik üzüntülerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Yorumlar (6)

Muhammet Ertürk:

Yılmaz Erdoğan bey de dalga geçiyor

6
0
yanıtYanıtla
Mr Camel:

işleyecek konu kalmadı yilmaz erdoğan şiir okuya okuya nazım hikmet e döndü

4
0
yanıtYanıtla
jbsxdyxxxc:

iyice baymıştı konu yok bence tadında bırakmadılar hüsran oldu 3 sezonda bi kitap yayınlanamadı kısır döngüye girmişti iyi oldu

4
0
yanıtYanıtla
Devran Demir:

çokda fifi

1
0
yanıtYanıtla
skwwnc6j7n:

Kim izliyor bunu ya hemfe reyting başarılı olmuşmuş tabi yersen

1
0
yanıtYanıtla

