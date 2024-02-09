Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, 3. bölümle ekrana geldi. Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen Hatıran Yeter şarkısını Serkan Kaya seslendirdi. Peki, İnci Taneleri dizisi "Hatıran Yeter" şarkı sözleri nedir?

HATIRAN YETER ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Senden bir hatıra bana bu şarkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Senden bir hatıra bana bu şarkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bilinmez neleri getirir zaman

Bilinmez neleri götürür zaman

Aşka bir hatıradır maziden kalan

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bilinmez neleri getirir zaman

Bilinmez neleri bitirir zaman

Aşka bir hatıradır maziden kalan

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter

Bir yanda yaşanan o güzel günler

Bir yanda anılar bir yanda dünler

Seni yaşatacak neler var neler

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter hatıran yeter

Bir gün gitsen bile hatıran yeter

Hatıran yeter