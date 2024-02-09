İnci Taneleri dizisi "Hatıran Yeter" şarkı sözleri nedir?
İnci Taneleri adlı dizinin popüler şarkısı 'Hatıran Yeter'in sözleri merak konusu oldu. Dizi izleyicileri, bu duygusal şarkının sözlerini araştırmaya başladı. Hatıran Yeter şarkı sözleri nedir ve Hatıran Yeter şarkısını kim söylüyor soruları gündeme geliyor. Peki, İnci Taneleri dizisi "Hatıran Yeter" şarkı sözleri nedir?
Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, 3. bölümle ekrana geldi. Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen Hatıran Yeter şarkısını Serkan Kaya seslendirdi. Peki, İnci Taneleri dizisi "Hatıran Yeter" şarkı sözleri nedir?
HATIRAN YETER ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri bitirir zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter hatıran yeter
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Hatıran yeter