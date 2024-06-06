İnci Taneleri bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi her hafta milyonları Kanal D ekranlarına topluyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile ilgi odağı olan dizi bu akşam yayınlanmadı. Peki, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı, BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisi her hafta milyonları Kanal D ekranlarına topluyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilgi odağı olan dizi bu akşam ekrandayer almadı. İnci Taneleri bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

İNCİ TANELERİ KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı! İki yıl boyunca özverili bir hazırlık sonucu ortaya çıkan İnci Taneleri, insanları birbirine bağlayan pamuk ipliği üzerine bir hikâyeyi seyirci ile buluşturacak.

Dilber ile Azem arasında samimi ve şefkat dolu anlar yaşanıyor. Öte yandan Azem'in çocuklarına duyduğu özlem, kurduğu hayallere bile yansıyor.

İNCİ TANELERİ BU HAFTA NEDEN YOK?

İnci Taneleri 30 Mayıs 2024 Perşembe akşamı sezon finali bölümüyle Kanal D'de ekrana geld..