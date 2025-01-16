İnci Taneleri 29. bölüm tek parça full HD izleme linki!

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İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın ve tüm ekibin yaşadığı acı kayıp herkes için çok sarsıcı olur. Cihan için artık meseleler iyice kişisel bir hal almıştır. Dilber ve Yıldız'ın aklı Zerre'deyken Azem onu uzaktan da olsa korumanın bir yolunu bulur. Piraye hep uzağında kaldığı bir yaşamı Azem'in romanı sayesinde tanımaya başlamıştır. Bu durum Piraye ve Dilber'i bir araya getirecektir. Piraye'nin yaptığı teklif, Dilber ve Yıldız'ı son derece sevindirir. Azem ise bu teklife oldukça şaşırır.

İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilber'i şoke eden gelişme!

Azem, gizemli kadının izini sürerken, Cihan, Suat'ın katillerinin peşine düşer. Nehir ise babasının yaptığı veda konuşmasıyla adeta yıkılır. Dilber'i şoke eden gelişme ne?

İNCİ TANELERİ BÖLÜMLERİ LİNKİ VAR MI?

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