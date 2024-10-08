İstanbul'da Cuma günü kendisi gibi 19 yaşında olan 2 genç kızı canice katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İncel kadınlar kimlerdir? İncel kızlar kim?

İNCEL KADINLAR KİMLERDİR?

Semih Çelik'in telefonunda yapılan incelemede bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta "incel" olarak isimlendirilen kişilerle iletişim kurduğu ortaya çıktı.

"İNCEL" NE DEMEK?

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan kadın, 2018 yılında BBC'ye verdiği demeçte, Involuntary Celibacy Project (İstemsiz Bekarlık Projesi) adını verdiği bu topluluğu, kadın ve erkeklerin sorunlarını konuştuğu "arkadaşça bir yer" olarak tanımlıyordu.

Incel kısaltmasıyla anılan toplulukla tanışan ve evlenen bir çift bile vardı.

Incel kavramı o dönemde, "kadın ya da erkek, yalnız ve hiç cinsel ilişkiye girmemiş veya uzun süredir ilişkisi olmayanları" tarif ediyordu.

Geçen 30 yıla yakın sürede incel kültürü, bugün kadına nefretle özdeşleşen bir topluluğa evrildi.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, çocuklar ve gençler için yeni tehlike 'İncel' şiddeti haberler.com için yorumladı.

Eraslan İncel şiddetle ilgili bilinmeyenleri şöyle anlattı: İngilizcede "involuntary celibacy" yani "istemsiz bekar" tamlamasının kısaltılması olan "incel", kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman olan ve şiddet yanlısı kişiler için kullanılıyor. Kadın nefretini fiiliyata dökenler de oldu. 2014 yılında ABD, California'da 22 yaşında Elliot Rodger isimli bir genç "bakir olduğu, bugüne kadar hiçbir kadını öpmediğini ve kadınlara savaş açtığını" söylediği bir video çekip, hiç tanımadığı 6 kadını katlettikten sonra intihar etti. Sosyal medyada incel hareketini öven ve kadın düşmanlığı içeren paylaşımlar yapan 25 yaşındaki Alek Minassian, 2018'de kiraladığı bir minibüsle insanların arasına dalarak, 10 kişiyi öldürdü. 2020'de Kanada, Toronto'da 17 yaşındaki saldırgan, takıntılı olduğu 24 yaşındaki genç kadını balta ile keserek, öldürdü. Cinayetlerin işleniş biçimlerinin benzerliği tesadüften öte olsa gerek. Uzmanların, Avrupa Birliği için inceller hakkında hazırladığı kitapçığın özetinde şu ifade var: "Yanında birilerini daha götürme düşüncesi hâkim olduğu için bu kişiler, intihar girişimlerinde, bireysel/ kitlesel saldırı eylemlerine başvurur."

Eraslan açıklamalarına ebeveynler için dijital güvenlik konusunda bazı önerilerek devam etti:

Çocukların Çevrimiçi Faaliyetlerini İzleyin: Çocuklarınızın ziyaret ettiği internet sitelerini ve kullandıkları sosyal medya platformlarını yakından takip edin. Onların kimlerle iletişim kurduğunu bilmek, güvenli çevrimiçi alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olur.

Açık ve Destekleyici İletişim Kurun: Çocuklarınıza internette karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında bilgi verin. Sorular sormalarına ve herhangi bir rahatsız edici durumla karşılaştıklarında size haber vermelerine olanak tanıyın.

Güvenlik Ayarlarını Kullanın: Ebeveyn denetimleri ve güvenlik ayarları, çocuklarınızın internette güvenli bir şekilde gezinmesini sağlayabilir. Olası zararlı içeriklere karşı filtreleme yaparak çevrimiçi deneyimlerini daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Şüpheli Durumları Bildirin: S osyal medya platformlarında çocuklarınızı tehdit eden ya da şiddeti teşvik eden içeriklerle karşılaşırsanız, bu içerikleri mutlaka ilgili platforma bildirin. Ayrıca, ciddi bir tehdit durumunda yetkililerle iletişime geçin.

Bu öneriler, çocuklarınızın dijital ortamda güvende kalmalarına yardımcı olabilir. Ebeveyn olarak, çevrimiçi riskleri önceden bilmek ve çocuklarınızı bu konularda bilinçlendirmek çok önemlidir.