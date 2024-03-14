Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu mu Kurum mu? Anketlerde hangi aday önde çıkıyor? İstanbul'da hangi aday önde?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İmamoğlu mu Kurum mu? Anketlerde hangi aday önde çıkıyor? İstanbul'da hangi aday önde? İstanbul'daki yerel seçimlerde hangi adayın önde olduğu merak konusu. Yapılan anketlerde İmamoğlu mu, Kurum mu önde çıkıyor? İstanbul halkının tercihi hangi adaydan yana olacak, anket sonuçlarına göre belirlenecek.

16 milyon nüfuslu İstanbul için yapılan yerel seçim anketleri merak konusu oldu. 31 Mart'taki seçimlere az bir zaman kala 6 farklı anket şirketi, megakentteki araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu mu Kurum mu? Anketlerde hangi aday önde çıkıyor? İstanbul'da hangi aday önde? İşte anket şirketlerinin İstanbul tahminleri!

MAK DANIŞMANLIK ANKETİNE GÖRE KİM ÖNDE?

MAK Danışmanlık Şirketi'nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un 1,5 puan önünde görünüyor. 5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul'da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında.

METROPOLL'ÜN ANKETİNE GÖRE KİM ÖNDE?

MetroPOLL Araştırma'nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu, yüzde 43,5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AK Parti ve MHP'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor.

DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,1; Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.

İmamoğlu mu Kurum mu? Anketlerde hangi aday önde çıkıyor? İstanbul'da hangi aday önde?

SONAR ANKETİNE GÖRE KİM ÖNDE?

İktidara yakınlığı ile bilinen Sonar Araştırma'nın 22 Şubat'ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor.

İmamoğlu mu Kurum mu? Anketlerde hangi aday önde çıkıyor? İstanbul'da hangi aday önde?

OPTİMAR'IN ANKETİNE GÖRE KİM ÖNDE?

Optimar Araştırma'nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre "Ekrem İmamoğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu.

İmamoğlu mu Kurum mu? Anketlerde hangi aday önde çıkıyor? İstanbul'da hangi aday önde?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu Buğra Kavuncu Murat Kurum İYİ Parti AK Parti 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Mehmet Salih Sağınç kimdir? AK Parti Denizli- Kale Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Sağınç kaç yaşında, nereli? Volkan Şeker kimdir? MHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker kaç yaşında, nereli? Kasım Arslan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Murtapaşa Belediye Başkan adayı Kasım Arslan kaç yaşında, nereli? Hüseyin İnamlık kimdir? AK Parti Denizli- Tavas Belediye Başkan adayı Hüseyin İnamlık kaç yaşında, nereli? Mümin Birinci kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kumluca Belediye Başkan adayı Mümin Birinci kaç yaşında, nereli? Fatih Önge kimdir? MHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge kaç yaşında, nereli? Ahmet Hakan Yumakoğulları kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Korkuteli Belediye Başkan adayı Ahmet Hakan Yumakoğulları kaç yaşında, nereli? Hüsnü Yılmaz kimdir? AK Parti Denizli- Çardak Belediye başkana dayı Hüsnü Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erol Albayrak kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Konyaaltı Belediye Başkan adayı Erol Albayrak kaç yaşında, nereli? İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? Cengiz Arslan kimdir? AK Parti Denizli- Çameli Belediye Başkan adayı Cengiz Arslan kaç yaşında, nereli? Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kaç yaşında, nereli? Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kaç yaşında, nereli? Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli? Mehmet Önder Mutlu kimdir? CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (1)

Yasin AYDIN:

Mehmet ALTINÖZ Yeniden Refaha Her kesimden OY gelecek Milleti Düşünen Enflasyona ranta Heykele ve 22senedir akan ekonomi Çöküntüsüne Tepki olarak Yeniden Refahla İstanbulda En çok Mehmet ALTINÖZ Yükselecek İNŞAALLAH

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title