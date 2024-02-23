İmamoğlu: Çiller, 13 bin metrekare arazisine ballı börek imar çıkarttığı için Kurum'u destekliyor

31 Mart seçimlerine günler kala İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'u desteklediğini açık açık ifade eden eski Başbakan Tansu Çillere, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt gecikmedi. İmamoğlu, "Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için Murat Kurum'u destekliyor" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Kanal İstanbul'un adını bile anmıyorlar. İstihdam ofisleriyle dalga geçtiler, şu ana kadar 180 bin insanımız iş buldu Onların ayrıştırdığı gibi "o parti bu parti" demedik. Biz insanı insan olduğu için severiz. Oyuna bakmayız.

"3 HANELİ ENFLASYON SADECE BİZDE VAR"

Bizden önce kreş de yurt da sıfırdı. Onlar bir torpilliye burs veriyorlardı. Biz sadece bu sene 100 bin öğrencimize 7 bin 500 TL veriyoruz. Ekonomiyi rezil ettiler. 3 haneli enflasyon sadece bizim ülkemizde var. Bizim canım paramızı dünyanın pulu ettiler!

"ÇİLLER'İN NEDEN KURUM'U DESTEKLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Hanımefendi "Desteğim sayın Kurum'a" demiş. Kentsel dönüşümü çözermiş! Onun niçin desteklediğini ben biliyorum. Kendisine ait 13 bin metrekare araziye ballı börek bir imar çıkarttığı için destekliyor.

"ARAZİYE ISRARLA İMAR ÇIKARTTI, BİZ DAVA AÇIP İPTAL ETTİRDİK"

Sarıyer'de şahsına ait 13 bin metrekarelik araziye ısrarla imar çıkarttı, biz ısrarla dava açtık ve iptal ettik. Bana niye destek versin! Destek vereceği yeri biliyor. O rant kazanmasına sebep olmuş, ben de milletime rant kazanmak için çalışıyorum. Aradaki fark bu.

"ŞİMDİ 16 MİLYONDAN OY ALACAKLAR YA AĞIZLARINA ALMIYORLAR"

Kanal İstanbul'u soruyorlardı, ne diyorlardı hatırlayın. 'Ya-pa-ca-ğız' diyorlardı. Şimdi 16 milyondan oy alacaklar ya ağızlarına almıyorlar. Ya nasıl maharetliler, ben utanırım, bunların yüzü de kızarmıyor."