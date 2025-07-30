Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusuna göre ilkokul 1. sınıf kayıtları, 2025 Temmuz ayının ilk iş günü itibarıyla otomatik olarak başladı. Velilerin kayıt için herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan, e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin okul yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, İlkokul 1. sınıf kayıtları başladı mı? 1. sınıf okul kaydı nereden, nasıl yapılır?

İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokul 1. sınıf kayıtlarını adrese dayalı olarak otomatik şekilde gerçekleştirdi. Öğrencilerin kayıt işlemleri, MERNİS verilerine göre sistem üzerinden tamamlandı ve ilgili okullara yerleştirmeler yapıldı.

1. SINIF OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?

Veliler, çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Devlet "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmeti üzerinden görebilir. Aynı zamanda, e-Okul sistemine giriş yaparak detaylı sınıf ve öğretmen bilgileri de görüntülenebilir.

İlkokul 1. sınıf kayıtları için herhangi bir başvuru süreci bulunmamakla birlikte, bazı okullar kayıt sırasında adres teyidi amacıyla fatura gibi belgeler talep edebiliyor. Bu durum, özellikle adres değişikliği yapılan haneler için önem taşıyor.

1. SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim yılı takvimine göre, ilkokul 1. sınıf uyum haftası 1–5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Bu süreçte öğrenciler okula alışacak, öğretmenlerle tanışacak. Tüm sınıflar için ise okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak.