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İlker Karagöz neden yok? FOX Çalar Saat İlker Karagöz ayrıldı mı, hangi kanalda?

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FOX Çalar Saat programında yer almakta olan isim, birçok kişinin dikkatini çekiyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Ancak bu sabah ekranlarını açan izleyiciler ekranda Karagöz'ü göremedi. Peki, İlker Karagöz neden yok? FOX Çalar Saat İlker Karagöz ayrıldı mı, hangi kanalda?

İlker Karagöz neden yok? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Ağustos 2022'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat'ten ayrılması üzerine "İlker Karagöz ile Çalar Saat" programını sunmaya başlayan İlker Karagöz o günden bu yana ilgiyle takip edildi. Peki, İlker Karagöz neden yok? FOX Çalar Saat İlker Karagöz ayrıldı mı, hangi kanalda?

İLKER KARAGÖZ NEDEN YOK?

FOX TV yayın akışında İlker Karagöz Çalar Saat programı planlı şekilde yer aldığı görülüyor. Ancak programı başka birisi sunuyor. İlker Karagöz'ün neden programda yer almadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

İLKER KARAGÖZ KİMDİR?

İlker Karagöz 18 Mart 1980 Muş doğumlu haber spikeridir. Tam adı Arda İlker Karagöz'dür. Aslen Çanakkalelidir.

İlker Karagöz doğum tarihi : 18 Mart 1980

İlker Karagöz kaç yaşında : 40 yaşında

İlker Karagöz aslen nereli : Çanakkale

İlker Karagöz burcu ne : Balık burcu

İlker Karagöz mesleği ne : haber'>Haber spikeri

İlker Karagöz tam ismi nedir : Arda İlker Karagöz

Emir Ceran
Emir Ceran
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