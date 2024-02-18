İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

İlk Ve Son dizisi hangi platformda? Sorusu, dizinin izleyicileri ve merak edenleri tarafında arama motorları üzerinde araştırılıyor. Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Hakan Bonomo'ya ait olan bu dizi, başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin bulunduğu tutkulu ve duygusal bir aşk hikayesini konu alıyor. Peki, İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor?

İLK VE SON DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA?

Blutv'de 2021 yılında yayınlanan Türk internet dizisi "İlk ve Son", Cem Karcı'nın yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Hakan Bonomo'nun kaleme aldığı bir dram ve romantik türüdür. Dizi, 20'li yaşlarının ortasında tanışan Deniz ve Barış'ın 10 yıllık bir süreç boyunca geçen ilişkilerinin zorluklarını ve değişimlerini anlatmaktadır. İlk Ve Son dizisi BluTv platformunda yayınlanmaktadır. Buna göre İlk Ve Son dizisi BluTv üzerinden izlenebilmektedir.