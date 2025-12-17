Haberler

Avukat Rezan Epözdemir'in tutukluluğu devam edecek

Güncelleme:
Avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" suçlamasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Epözdemir'in tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

Avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" suçu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

KARAR VERİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre, mahkeme, Epözdemir'in tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in Çallı'ya o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.

Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Rüşvete aracılık etme diye bir suç mu varmış. Aklıma ' rüşvetin belgesi mi olur ' repliği geldi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZantini:

Bir cincon klasiği daha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

