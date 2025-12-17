Avukat Rezan Epözdemir'in tutukluluğu devam edecek.

İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu Avukat Rezan Epözdemir'in tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluğun devamına karar verdi.

Avukat Rezan Epözdemir'in "rüşvete aracılık etme" suçu iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görüldü.

KARAR VERİLDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgiye göre, mahkeme, Epözdemir'in tahliye talebini reddederek tutukluluğun devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında Epözdemir'in, 2022'de meslekten ihraç edilen savcı Cengiz Çallı ile maddi ilişkilerine yönelik iddialar yer alıyor. Savcılık Epözdemir'in Çallı'ya o dönemki savcılık maaşı ile geri ödenmesi mümkün olmayan paralar verdiğini savunuyor.