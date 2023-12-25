Ilgaz Dağı nerede, hangi ilçede? Ilgaz Dağı kaç metre?

Ilgaz Dağı, Türkiye'nin muhteşem doğal güzelliklerinden biri olarak her mevsim ziyaretçilerini kendisine çekmeye devam etmektedir. Doğa ile iç içe bir kaçamak için tercih edilen Ilgaz Dağı, hem manzarası hem de sunduğu aktivitelerle unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için ideal bir destinasyondur.

ILGAZ DAĞI NEREDE?

Ilgaz Dağı, Türkiye'nin kuzeybatısında, Karabük ve Kastamonu illerinin sınırları içerisinde gururla yükselen bir doğal güzelliktir. Bu heybetli dağ, hem doğa severlerin hem de macera arayanların gözdesi haline gelmiştir.

ILGAZ DAĞI KAÇ METRE?

Ilgaz Dağı'nın yüksekliği 2.587 metreye kadar ulaşmaktadır. Bu etkileyici zirve, özellikle kış aylarında kar kaplı dorukları ve kuzey yamaçlarıyla kayak severlere eşsiz bir deneyim sunmaktadır. Ilgaz Dağı aynı zamanda Ilgaz Dağı Milli Parkı'na ev sahipliği yaparak, doğal yaşamı koruma altına almaktadır.

ILGAZ DAĞI ÖZELLİKLERİ NELER?

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yer alan ormanlık alanlar, zengin flora ve fauna çeşitliliği ile dikkat çekerken, dağcılık ve trekking tutkunları için bir cennet niteliğindedir.

Ilgaz Dağı, özellikle kış sporlarına olanak sağlayan kayak merkezleriyle bilinir. Bu merkezler, yerli ve yabancı turistlere kışın keyfini çıkarma imkanı sunarken, Ilgaz Dağı çevresindeki oteller ve konaklama tesisleri ile de ziyaretçilere konforlu bir konaklama deneyimi yaşatmaktadır.