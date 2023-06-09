Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ya da İletişim Başkanlığı, cumhurbaşkanlığına bağlı olarak devletin her türlü iletişim, basın, yayın ve bilgi alışverişi faaliyetini denetleyen ve idare eden kurumdur. Peki İletişim Başkanlığı ne iş yapar, görevleri nelerdir? İletişim Başkanlığı nedir?

İletişim Başkanlığı ne iş yapar? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ya da İletişim Başkanlığı, cumhurbaşkanlığına bağlı olarak devletin her türlü iletişim, basın, yayın ve bilgi alışverişi faaliyetini denetleyen ve idare eden kurumdur. Peki İletişim Başkanlığı ne iş yapar, görevleri nelerdir? İletişim Başkanlığı nedir? Detaylar...

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

Başkanlığın görevleri cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel ilke, hedef ve amaçlar çerçevesinde şunlardır: